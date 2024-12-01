- Дивеев – отличный игрок, очень талантливый и с большим потенциалом. Он лидер команды, который не только очень хорош в защите, но и часто подключается в атаку, забивает важные голы. Он старается и очень много делает для команды, - цитирует Койта "Советский спорт".
Дивеев стал футболистом "армейского" клуба в 2019 году, его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. В этом сезоне защитник провел за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, шесть раз поразил ворота соперников и сделал одну голевую передачу.
ЦСКА в субботу дома не смог обыграть "Рубин" (2:2). В активе команды Марко Николича 28 набранных очков после 17-ти туров, "армейцы" располагаются на шестой строчке в таблице. Лидирует в чемпионате России "Зенит", у которого 39 очков после 16-ти туров.
Нападающий ЦСКА Койта: Дивеев - отличный игрок, очень талантливый
Форвард столичного ЦСКА Секу Койта прокомментировал игру своего партнера по команде Игоря Дивеева.
Фото: Официальный сайт РПЛ