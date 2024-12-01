Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
14:00
ХимкиНе начат
Зенит
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
19:00
ФакелНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
14:00
УралНе начат
Ротор
15:00
ШинникНе начат
Сочи
15:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
ТюменьНе начат
Родина
19:30
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
16:30
Астон ВиллаНе начат
Тоттенхэм
16:30
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
16:30
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
19:00
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
18:15
ХетафеНе начат
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
14:30
ДженоаНе начат
Парма
17:00
ЛациоНе начат
Торино
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
20:00
ИнтерНе начат
Лечче
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
ХоффенхаймНе начат
Хайденхайм
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛилльНе начат
Гавр
19:00
АнжеНе начат
Лион
19:00
НиццаНе начат
Тулуза
19:00
ОсерНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Нападающий ЦСКА Койта: Дивеев - отличный игрок, очень талантливый

Форвард столичного ЦСКА Секу Койта прокомментировал игру своего партнера по команде Игоря Дивеева.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Дивеев – отличный игрок, очень талантливый и с большим потенциалом. Он лидер команды, который не только очень хорош в защите, но и часто подключается в атаку, забивает важные голы. Он старается и очень много делает для команды, - цитирует Койта "Советский спорт".

Дивеев стал футболистом "армейского" клуба в 2019 году, его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. В этом сезоне защитник провел за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, шесть раз поразил ворота соперников и сделал одну голевую передачу.

ЦСКА в субботу дома не смог обыграть "Рубин" (2:2). В активе команды Марко Николича 28 набранных очков после 17-ти туров, "армейцы" располагаются на шестой строчке в таблице. Лидирует в чемпионате России "Зенит", у которого 39 очков после 16-ти туров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится