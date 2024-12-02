"Зенит" принимает на своем поле "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России. На 4-й минуте нападающий хозяев Максим Глушенков открыл счет в матче. Самарцы сравняли счет на 17-й минуте, а на 18-й вышли вперед. По голу на свой счет записали форвард Иван Сергеев и полузащитник Иван Олейников.
Напомним, Иван Сергеев перебрался в "Крылья Советов" из "Зенита" в летнее трансферное окно. Этот гол стал для Сергеева вторым в РПЛ после возвращения в "Крылья Советов". Ранее он забил "Оренбургу" в матче 12-го тура.
"Крылья Советов" забили два гола за две минуты в матче с "Зенитом". Один из мячей на счету Сергеева
"Крылья Советов" вышли вперед в счете в матче 17-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ПФК "Крылья Советов"