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Канчельскис: видимо, "Зенит" посчитал, что легко возьмёт победу в матче с "Крыльями", недооценил соперника

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал Rusfootball.info победу "Крыльев Советов" над "Зенитом" в матче РПЛ (3:2).
Фото: официальный сайт "Зенита"
- Конечно, это сенсация. Во втором тайме у "Зенита" было столько моментов, что могли они как вничью сыграть, так и выиграть, но не забили. А "Крылья Советов" свои моменты использовали.

- В игре "Зенита" наступил спад?

- Спады бывают у каждой команды. И у "Спартака", и у "Краснодара", и у "Зенита". Самое важное - как выйти из этого состояния быстрее. Например, "Локомотив" великолепно играл, а сейчас у него спад: проиграли "Спартаку" и "Химкам". Надо думать о том, как быстрее выходить из этой ситуации.

Но у "Зенита" сейчас одна игра - ничего такого. "Зениту", конечно, обидно, что он проиграл "Крыльям", которые неудачно выступают в этом сезоне. Видимо, посчитали, что легко возьмут соперника, недооценили его. Но когда с такой мыслью выходишь на поле, трудно потом перестраиваться по ходу игры.

Если ты такой расслабленный, собраться очень сложно. И когда получают три мяча, уже начинают нервничать, ошибаться и ничего не получается.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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