"На последние 25-30 минут с "Ахматом" я вышел холодный, неразмятый. Сделал несколько длинных передач правой ногой и почувствовал ту же самую травму, что была до этого. Для меня это было очень печально. Если говорить по-русски, я уже "забил" на все эти травмы. У меня ещё есть левая нога. Буду играть ей", - цитирует Песьякова "Чемпионат".
Вчера, 1-го декабря, самарские "Крылья Советов" одержали выездную победу над петербургским "Зенитом" в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. После 17-ти сыгранных туров петербуржцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Команда Игоря Осинькина располагается на 10-й строчке с 18-ю очками в своем активе.
В текущем сезоне Сергей Песьяков провел за самарцев во всех турнирах 7 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 3-х встречах. Контракт вратаря с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Песьяков: я уже "забил" на все эти травмы - у меня ещё есть левая нога, буду играть ей
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков рассказал о повреждении, полученном в матче 16-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"