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Садыгов: "Химки" – это точно не тот клуб, который должен бороться за выживание в РПЛ

Нападающий "Химок" Илья Садыгов высказался об амбициях команды.
Фото: ФК "Химки"
"По-крайней мере по составу "Химки" – это точно не тот клуб, который должен бороться за выживание в РПЛ. Просто, к сожалению, в начале сезона мы где-то недобрали свои очки. Поэтому будем стараться догнать остальных", - цитирует Садыгова "РБ Спорт".

Вчера, 1-го декабря, подмосковные "Химки" одержали победу над московским "Локомотивом" со счетом 3:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В 18-м туре чемпионата России команда Франка Артиги сыграет на выезде с московским "Динамо".

После 17-ти сыгранных туров подмосковный клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками в своем активе. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба может отправить в отставку с поста главного тренера Франка Артигу.

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