- Если брать сегодняшний расклад, мы рассчитывали на большее. Но ситуация не настолько критична. Важно, что мы выиграли у "Локомотива" — это психологический подъем, потому что мы набрали очки с командой из топ-6.
Напомним, "Химки" в гостях уверенно обыграли в матче 17-го тура РПЛ одного из лидеров текущего чемпионата - московский "Локомотив". Игра на "РЖД Арене" завершилась со счетом 3:1. Туром ранее подмосковная команда сыграла вничью на своем поле с "Краснодаром" (2:2).
На данный момент "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице. За один тур до зимней паузы команда набрала 16 очков.
Источник: "Чемпионат"
Нападающий "Химок" Садыгов: рассчитывали на большее. Но ситуация не настолько критична
Форвард "Химок" Илья Садыгов прокомментировал турнирное положение команды по итогам 17 туров РПЛ.
Фото: ФК "Химки"