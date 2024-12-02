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Нападающий "Химок" Садыгов: рассчитывали на большее. Но ситуация не настолько критична

Форвард "Химок" Илья Садыгов прокомментировал турнирное положение команды по итогам 17 туров РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
- Если брать сегодняшний расклад, мы рассчитывали на большее. Но ситуация не настолько критична. Важно, что мы выиграли у "Локомотива" — это психологический подъем, потому что мы набрали очки с командой из топ-6.

Напомним, "Химки" в гостях уверенно обыграли в матче 17-го тура РПЛ одного из лидеров текущего чемпионата - московский "Локомотив". Игра на "РЖД Арене" завершилась со счетом 3:1. Туром ранее подмосковная команда сыграла вничью на своем поле с "Краснодаром" (2:2).

На данный момент "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице. За один тур до зимней паузы команда набрала 16 очков.

Источник: "Чемпионат"

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