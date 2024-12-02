"Слишкович точно не подходит "Оренбургу". Именно приход Слишковича испортил картину. Не потому что Слишкович плохой, а потому что философия игры другая. И тех футболистов, которые были, он пытается перестроить. Что и мешает команде", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Владимир Слишкович был назначен главным тренером футбольного клуба "Оренбург" 7 октября.
После 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 команда с Южного Урала, набрав 8 очков, занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Оренбург" 8 декабря на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Радимов обвинил Слишковича в ухудшении игры "Оренбурга"
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил работу Владимира Слишковича на посту главного тренера футбольного клуба "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"