Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ахмат
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Радимов обвинил Слишковича в ухудшении игры "Оренбурга"

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил работу Владимира Слишковича на посту главного тренера футбольного клуба "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"
"Слишкович точно не подходит "Оренбургу". Именно приход Слишковича испортил картину. Не потому что Слишкович плохой, а потому что философия игры другая. И тех футболистов, которые были, он пытается перестроить. Что и мешает команде", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".

Владимир Слишкович был назначен главным тренером футбольного клуба "Оренбург" 7 октября.

После 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 команда с Южного Урала, набрав 8 очков, занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Оренбург" 8 декабря на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится