"Ну вышел он против "Крыльев" на замену... Не помощник он команде Семака, не помощник. Статистика — вещь упрямая. 0 голов. 0 передач. Однако его выпускают на замену раньше, чем Ерохина. Почему?", - приводит слова Орлова "СЭ".
Александр Соболев в августе 2024 года был выкуплен петербургским "Зенитом" у московского "Спартака" за 10 млн евро. С тех пор 27-летний нападающий в составе сине-бело-голубых в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах, в которых забил соперникам 2 гола, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу и получил 3 желтые карточки.
Александр Ерохин выступает за "Зенит" с июля 2017 года. В текущем сезоне 35-летний полузащитник 22 раза появлялся на поле в официальных матчах, в которых забил 5 голов и отметился 3 результативными передачами.
Орлов: почему Соболева выпускают на замену раньше, чем Ерохина?
Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"