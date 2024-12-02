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Вратарь "Пари НН" Медведев высказался о совместной работе с Виктором Гончаренко

Вратарь нижегородского "Пари НН" Никита Медведев высказался о совместной работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"
"Гончаренко — хороший тренер. Меня все полностью устраивает. Все понятно, доступно, доходчиво", - приводит слова Медведева "РБ Спорт".

Виктор Гончаренко 9 октября занял пост главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". После 17-го тура волжане, набрав 16 очков, занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре нижегородцы 7 декабря на выезде сыграют против московского "Спартака" . Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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