"Гончаренко — хороший тренер. Меня все полностью устраивает. Все понятно, доступно, доходчиво", - приводит слова Медведева "РБ Спорт".
Виктор Гончаренко 9 октября занял пост главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". После 17-го тура волжане, набрав 16 очков, занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре нижегородцы 7 декабря на выезде сыграют против московского "Спартака" . Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Вратарь "Пари НН" Медведев высказался о совместной работе с Виктором Гончаренко
Вратарь нижегородского "Пари НН" Никита Медведев высказался о совместной работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"