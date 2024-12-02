"Надо играть как играл "Спартак". Сегодня вот лидер по игре "Спартак". Это надо признать. Потому что он, вчера победив "Краснодар", завоевал очень много симпатий именно игрой своей. Всё равно "Зенит" остался на первой строчке, и это очень хорошо", — приводит слова Орлова "Чемпионат" со ссылкой на новый выпуск YouTube-канала "Такой футбол".
В 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" дома проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 2:3. Московский "Спартак", в свою очередь, на выезде обыграл футбольный клуб "Краснодар" со счётом 3:0.
В турнирной таблице сине-бело-голубые, набрав 39 очков, занимают первое место. Красно-белые на данный момент имеют в своем активе 34 очка, с которыми команда располагается на третьей строчке.
"Сегодня лидер по игре - "Спартак". Орлов призвал "Зенит" играть как красно-белые
Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, как надо играть петербургскому "Зениту".
Фото: ФК "Спартак"