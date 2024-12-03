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Денисов: будем биться за Станковича до конца

Защитник "Спартака" Даниил Денисов заявил, что команда будет сражаться за главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
- Есть ли уверенность в том, что Станкович может привести команду к чемпионству? Мы уверены в своем тренере, будем биться за него до конца. Но очки считают по весне. Мы хотим завершить этот год достойно, одержав победу.

В пяти последних играх российской Премьер-лиги московский "Спартак" одержал пять побед кряду. После 17 проведенных туров команда Деяна Станковича набрала 34 очка и поднялась в топ-3 турнирной таблицы. В рамках 18 тура, который станет последним перед зимней паузой в первенстве страны, красно-белые примут на своем поле "Пари Нижний Новгород".

Источник: "РБ Спорт"

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