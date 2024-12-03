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Кобелев: футболисты "Динамо" деградируют, что происходит с командой?

Экс-игрок "Зенита" Андрей Кобелев высказался об игроках московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Нужно задать вопрос тренерскому штабу "Динамо": что происходит с командой? Видно, что "Динамо" в последнее время играет без должного настроя. Но со стороны вряд ли сможем понять причину этого. Однако всем видно со стороны, что футболисты "Динамо" деградируют", - цитирует Кобелева "Чемпионат".

Вчера, 2-го декабря, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитым мячом в составе бело-голубые отметился голкипер Игорь Лещук, поразивший ворота соперника в компенсированное время после подачи мяча с углового.

После 17-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 32-мя набранными очками. В 18-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на своем поле с подмосковными "Химками". Напомним, что "Динамо" вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с московским ЦСКА.

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