"Станкович — сильный и эмоциональный тренер. Когда что-то идет не так, он это показывает. Тем самым Станкович заряжает команду. Я работал с ним в "Ференцвароше" — это тренер-победитель. На мой взгляд, это здорово", — приводит слова Маркиньоса Sport24.
Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Контракт между сербским специалистом и футбольным клубом был заключен на два сезона. Под его руководством красно-белые за 17 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрали 34 очков, которые на данный момент позволяют занимать третье место в турнирной таблице.
Ранее Станкович работал главным тренером в сербской "Црвене Звезде", итальянской "Сампдории", венгерском "Ференцвароше". В качестве тренера Деян стал трижды стал чемпионом Сербии и один раз чемпионом Венгрии.
Игрок "Спартака" Маркиньос: Станкович — это тренер-победитель
Полузащитник московского "Спартака" Маркиньос высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"