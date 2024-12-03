Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Лестер
23:15
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 5 1 5
Барселона2 тайм

Кубок Италии

Новости
Болонья
4 - 0 4 0
МонцаЗавершен
Милан
23:00
СассуолоНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
3 - 1 3 1
ФрайбургЗавершен
Ян
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Вердер
22:45
ДармштадтНе начат
Бавария
22:45
БайерНе начат

Игрок "Спартака" Маркиньос: Станкович — это тренер-победитель

Полузащитник московского "Спартака" Маркиньос высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович — сильный и эмоциональный тренер. Когда что-то идет не так, он это показывает. Тем самым Станкович заряжает команду. Я работал с ним в "Ференцвароше" — это тренер-победитель. На мой взгляд, это здорово", — приводит слова Маркиньоса Sport24.

Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Контракт между сербским специалистом и футбольным клубом был заключен на два сезона. Под его руководством красно-белые за 17 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрали 34 очков, которые на данный момент позволяют занимать третье место в турнирной таблице.

Ранее Станкович работал главным тренером в сербской "Црвене Звезде", итальянской "Сампдории", венгерском "Ференцвароше". В качестве тренера Деян стал трижды стал чемпионом Сербии и один раз чемпионом Венгрии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится