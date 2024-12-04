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Вячеслав Грулев может уйти из "Динамо" в аренду зимой. Его контракт истекает летом 2025 года

Форвард "Динамо" Вячеслав Грулев сменит команду в ближайшее время.
Фото: официальный сайт "Динамо"
Нападающий московского "Динамо" Вячеслав Грулев рассматривает возможность ухода в аренду в зимнее трансферное окно. Как сообщает Metaratings, в услугах игрока заинтересован ряд клубов РПЛ. Сам игрок, по данным источника, готов рассмотреть предложения по аренде из-за недовольства игровым временем в стане бело-голубых.

Контракт Вячеслава Грулева с "Динамо" подходит к концу летом 2025-го года. О возможном продлении действующего соглашения игрока с клубом не сообщается. В текущем сезоне на счету Грулева 75 минут в составе "Динамо" во всех турнирах. Футболист 4 раза появлялся на поле в матчах РПЛ и 3 раза выходил в Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился.

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