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Червиченко: я предполагал, что обвал "Краснодара" начнется в 25 туре, но Мусаев решил не откладывать

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о работе главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Моё мнение по "Краснодару" абсолютно не меняется, всему виной - Мусаев. Это тренер, который разбирается в тактике, игровых ситуациях. Но он не способен в решающий момент привести команду к победе и чему-то серьёзному. Я предполагал, что краснодарский обвал начнётся где-то в 25-м туре, но Мусаев решил не откладывать на следующий год, а разочаровать всех уже в этом", - заявил Червиченко.

После 17-ти туров "Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Мурада Мусаева 38 набранных очков, что на 1 меньше, чем у лидирующего "Зенита". В 17-м туре "горожане" крупно уступили на своем поле московскому "Спартаку", который благодаря этой победе поднялся на 3-е место в турнирной таблице.

В заключительном туре календарного года "Краснодар" примет на своем поле московский "Локомотив". Игра пройдет в воскресенье, 8-го декабря.

Источник: "Чемпионат"

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