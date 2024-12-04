"Моё мнение по "Краснодару" абсолютно не меняется, всему виной - Мусаев. Это тренер, который разбирается в тактике, игровых ситуациях. Но он не способен в решающий момент привести команду к победе и чему-то серьёзному. Я предполагал, что краснодарский обвал начнётся где-то в 25-м туре, но Мусаев решил не откладывать на следующий год, а разочаровать всех уже в этом", - заявил Червиченко.
После 17-ти туров "Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Мурада Мусаева 38 набранных очков, что на 1 меньше, чем у лидирующего "Зенита". В 17-м туре "горожане" крупно уступили на своем поле московскому "Спартаку", который благодаря этой победе поднялся на 3-е место в турнирной таблице.
В заключительном туре календарного года "Краснодар" примет на своем поле московский "Локомотив". Игра пройдет в воскресенье, 8-го декабря.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: я предполагал, что обвал "Краснодара" начнется в 25 туре, но Мусаев решил не откладывать
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о работе главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева.
Фото: официальный сайт "Спартака"