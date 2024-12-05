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Черчесов высказался об игре "Спартака" в последних матчах

Станислав Черчесов, наставник сборной Казахстана, высказался об игре "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Много игр "Спартака" не видел. Но видел отрезки, видел результат. В последних матчах "Спартак" показывает хороший футбол, - цитирует Черчесова "Чемпионат".

Напомним, 1 декабря коллектив Деяна Станковича в гостях встречался с "Краснодаром" и одержал победу со счетом 3:0.

"Спартак" на данный момент имеет в своем активе 34 очка и располагается на третьем месте в таблице. На второй строчке идет "Краснодар", у которого 38 очков. Лидирует в чемпионате "Зенит", набравший 39 баллов.

7 декабря красно-белые в заключительном матче этого года дома примут "Пари НН", встреча 18-го тура РПЛ начнется в 14:00 по столичному времени.

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