"В Европе полные стадионы на играх женских команд. И во Франции, и в Великобритании, и в Германии полные трибуны. А с Луневым я даже не хочу дебатировать. Он очень неразвитая личность", - цитирует Смородскую Sport24.
Ранее голкипера московского "Динамо" Андрея Лунева спросили, должны ли женщины в футболе зарабатывать сопоставимые с мужчинами деньги. 33-летний вратарь ответил, что не должны, потому что должны заниматься домашним очагом и добавил, что это была шутка.
Андрей Лунев перебрался в московское "Динамо" из азербайджанского "Карабаха" летом текущего года в статусе свободного агента. Его зарплата, по информации СМИ, достигает 1.1 миллиона евро с учетом бонусов.
Лунев: должны ли женщины в футболе зарабатывать наравне с мужчинами? Должны заниматься домашним очагом. Шутка
Смородская назвала Лунева "неразвитой личностью" после его слов о женском футболе
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала голкипера "Динамо" Андрея Лунева за шутку о зарплатах в женском футболе.
Фото: официальный сайт "Динамо"