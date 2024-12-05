"Сейчас у легионеров "Зенита" могут быть проблемы с мотивацией. Отсюда и случаются такие поражения, как в матче с "Крыльями Советов". Но работа Семака заключается в том, чтобы найти ее для каждого игрока", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" уступил самарским "Крыльям Советов" в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3, встреча проходила на "Газпром Арене".
После 17-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками и опережает "Краснодар" на одно очко. В 18-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном".
Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду.
Непомнящий: сейчас у легионеров "Зенита" могут быть проблемы с мотивацией, отсюда и случаются поражения
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"