Напомним, что максимальная вместительность стадиона "Лукойл Арена", согласно данным на официальном сайте футбольного клуба, составляет 39 999 мест. В текущем сезоне наибольшее количество зрителей привлек матч 9-го тура с московским "Динамо" - 26 297.
Матч между московским "Спартаком" и нижегородским "Пари НН" пройдёт 7 декабря. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. После 17-го тура красно-белые с 34 очками занимают третье место в турнирной таблице, а волжане с 16 очками идут двенадцатыми.
Источник: "Metaratings"
Metaratings: матч "Спартака" и "Пари НН" соберёт на стадионе до 17 тысяч зрителей
По информации СМИ, на матче 18-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Пари НН" стадион будет заполнен более чем на 40%.
Фото: ФК "Спартак"