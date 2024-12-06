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Сергеев - о 5 голах за год: даже у великих игроков бывают такие застои

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев прокомментировал свою малорезультативную игру в 2024 году.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Этот год был очень тяжёлым для меня. Весной мало играл, в Самаре долго не забивал. Никак не могло меня прорвать. Не знаю, с чем это связано. Я так же тренируюсь, отдаюсь полностью. Но даже у великих игроков бывают такие застои. Я спокойно к этому отношусь и работаю каждый день на тренировках. Отпустил ситуацию. Соглашусь, что против "Зенита" получилось выдать, наверное, матч года. Приятно было сделать дубль, хотя мог и хет-трик оформить", - приводит слова Сергеева "Чемпионат".

В 2024 году Иван Сергеев в общей сложности 5 раз поразил ворота соперников:
  • в составе сборной России - 1 гол в мартовском товарищеском матче со сборной Сербии;
  • в составе петербургского "Зенита" - 1 гол в мартовском матче РПЛ с екатеринбургским "Уралом";
  • в составе "Крыльев Советов" - 1 гол в октябрьском матче РПЛ с "Оренбургом" и 2 гола в декабрьском матче РПЛ с "Зенитом".

В сентябре 2024 года 29-летний нападающий был продан "Зенитом" за 2 млн евро "Крыльям Советов", с которыми футболист подписал трехлетний контракт.

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