Сергеев - о 5 голах за год: даже у великих игроков бывают такие застои

В 2024 году Иван Сергеев в общей сложности 5 раз поразил ворота соперников:
- в составе сборной России - 1 гол в мартовском товарищеском матче со сборной Сербии;
- в составе петербургского "Зенита" - 1 гол в мартовском матче РПЛ с екатеринбургским "Уралом";
- в составе "Крыльев Советов" - 1 гол в октябрьском матче РПЛ с "Оренбургом" и 2 гола в декабрьском матче РПЛ с "Зенитом".
В сентябре 2024 года 29-летний нападающий был продан "Зенитом" за 2 млн евро "Крыльям Советов", с которыми футболист подписал трехлетний контракт.