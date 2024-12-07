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В "Спартаке" рассказали, почему Селихов пропускает матч с "Пари НН"

Глава пресс?службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов объяснил, почему голкипер Александр Селихов отсутствует в заявке на матч с "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"
"У Селихова небольшое повреждение", - цитирует Зеленова "Чемпионат".

Сегодня, 7-го декабря, московский "Спартак" примет на своем поле "Пари НН" в матче 18-го тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Основным голкипером красно-белых будет Александр Максименко, Селихов в заявке на матч отсутствует.

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