- Рассчитывали на большее. На тот отрезок, который был не совсем удачный с точки зрения результата, мы могли больше очков набрать с точки зрения игры. Были наши ошибки, ошибки судейские, которые все признали потом. Очков 30–32 можно было иметь спокойно.
Сегодня, 7 декабря, "Ростов" одержал волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 18-го тура российской Премьер-лиги со счетом 3:1. Эта победа стала для команды Валерия Карпина четвертой подряд в нынешнем розыгрыше чемпионата России. За этот отрезок ростовчане забили 12 мячей и 3 пропустили.
Таким образом подопечные Карпина уходят на зимний перерыв с 26 набранными очками. На данный момент "Ростов" занимает 7-е место в тунирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: рассчитывали на большее. Очков 30-32 можно было иметь спокойно
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги первой части сезона после матча с "Крыльями Советов" в 18-м туре РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Ростов"