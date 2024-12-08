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Мостовой - о "Зените": "Спартак" уже наступает на пяточки. Вторая часть чемпионата будет увлекательной

Экс-полузащитник "Спартака" и национальной сборной России Александр Мостовой высказался по поводу очередного поражения "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
- Что происходит с "Зенитом"?! Как можно две игры подряд проиграть дома и упустить шанс уйти на перерыв с разрывом? Так что, друзья, всё, что говорил, происходит, всё сбывается. "Спартак" уже наступает на пяточки. На пяточки! Так что вторая часть чемпионата будет довольно-таки увлекательной и интересной, - сказал Мостовой в своем телеграме.

"Зенит" в субботу на своем поле потерпел поражения от "Акрона" (1:2) в 18-м туре РПЛ. В 17-м туре команда Сергея Семака дома проиграла "Крыльям Советов". На данный момент петербургский клуб лидирует в таблице с 39 баллами.

"Спартак", 7 декабря с крупным счетом победивший "Пари НН" (3:0), имеет в своем активе 37 очков. Красно-белые располагаются на третьей строчке в чемпионате.

РПЛ продолжится в марте следующего года. "Зенит" в 19-м туре сыграет против ЦСКА, а первым соперником "Спартака" в весеннем отрезке чемпионата станет "Оренбург".

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