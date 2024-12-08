"О конкретном ответе скажу позже, сейчас некорректно. Есть темы, которые курируются РФС — например, судейство. Мы с ними связались, перенаправили. Нам были заданы определенные вопросы — мы на них ответили. А главное — мы сказали, что подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в этот процесс", - цитирует Алаева "СЭ".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что к нему пришел человек, который заявил, что самарские "Крылья Советов" должны 36 миллионов рублей преступнику, "который занимается коррупцией в судейском корпусе". Федорищев заявил, что он подал заявление в правоохранительные органы.
После 18-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками. Напомним, что команда Игоря Осинькина вылетела из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Президент РПЛ - о заявлении Федорищева: мы сказали, что подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в этот процесс
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Фото: РПЛ