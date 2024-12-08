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Агент Тюкавина: одна из целей на следующий год – отъезд в европейский чемпионат

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, заявил, что его клиент может уехать в Европу в следующем году.
Фото: ФК "Динамо"
"Одна из целей на следующий год – отъезд в европейский чемпионат. Но чтобы не просто уехать, а в хороший клуб. Если будет серьёзное предложение, мы уедем. А главная цель – попробовать завоевать трофей с "Динамо", - цитирует Сафонова Metaratings.

Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 149 матчей и отметился 46-ю забитыми мячами и 28-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. На счету форварда 6 матчей в составе сборной России и 1 забитый гол.

После 17-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 32-мя набранными очками.

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