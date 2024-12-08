"Закончился ли у "Ростова" кризис? О кризисе говорили только некоторые журналисты и эксперты. Команда как играла, так и играет. В чем была тогда проблема? Не было результата, не могли забить, легко пропускали. Бегали столько же, борьбу выигрывали также. Не залетал мяч в ворота. Не знаю, возможно, были какие-то магнитные бури", - цитирует Рыскина "РБ Спорт".
Вчера, 7-го декабря, "Ростов" на своем поле одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:1 в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. После 18-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. После зимней паузы южане сыграют на своем поле с московским "Динамо" в 19-м туре чемпионата России.
Напомним, что "Ростов" одержал победу над московским "Спартаком" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (3:1 - общ.) и проведет две встречи с петербургским "Зенитом" в полуфинале верхней сетки турнира.
Спортдир "Ростова": у команды не было кризиса, были магнитные бури
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о результатах команды.
Фото: ФК "Ростов"