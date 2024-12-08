"Стоит отметить, что бразильцы "Зенита" после получения российского паспорта полностью ассимилировались и стали играть, как средние российские игроки. Может, "Зениту" стоить вернуть легенду российского футбола и компьютерных игр – Кокорина, который феерит на Кипре? Без него в столетие клуба будет нелегко. Тем более без технической поддержки в виде "Сочи", "Урала" и "Оренбурга" совсем не то", - приводит слова Салиховой Metaratings.
В 18-ти матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" одержал 12 побед, 3 раза сыграл вничью, потерпел 3 поражения (разница мячей составляет 37:12). Тем самым, команда Сергея Семака набрала 39 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая футбольному клубу "Краснодар" только по дополнительному показателю - результату личной встречи.
Александр Кокорин выступал в "Зените" в 2016-2020 гг. В настоящее время 33-летний нападающий является игроком кипрского клуба "Арис".
В мае 2025 года исполнится 100 лет с момента основания футбольного клуба "Зенит".
Зарема: "Зениту" без поддержки в виде "Сочи", "Урала" и "Оренбурга" нелегко. Может, вернуть Кокорина?
Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о выступлении в текущем сезоне петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"