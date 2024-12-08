- Все спокойно ждали, когда "Зенит" наберёт свой отрыв в пять-семь очков к зимней паузе. Но они проиграли два домашних матча. Сама игра у питерцев требует корректировки, а состав - усиления. Игрокам надо уяснить мотивацию, - передает слова Билялетдинова "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, на прошлой неделе коллектив Сергея Семака на своем поле уступил "Акрону" со счетом 1:2. Вчера, 8 декабря, "Краснодар" после ничьей с "Локомотивом" (0:0) поднялся на первую строчку в турнирной таблице.
В активе "быков" и сине-бело-голубых по 39 баллов, но "Краснодар" выше по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров РПЛ столичный "Спартак", у которого 37 очков.
Ринат Билялетдинов: игра "Зенита" требует корректировки, а состав - усиления
Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о выступлении "Зенита" в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"