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Ринат Билялетдинов: игра "Зенита" требует корректировки, а состав - усиления

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о выступлении "Зенита" в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Все спокойно ждали, когда "Зенит" наберёт свой отрыв в пять-семь очков к зимней паузе. Но они проиграли два домашних матча. Сама игра у питерцев требует корректировки, а состав - усиления. Игрокам надо уяснить мотивацию, - передает слова Билялетдинова "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, на прошлой неделе коллектив Сергея Семака на своем поле уступил "Акрону" со счетом 1:2. Вчера, 8 декабря, "Краснодар" после ничьей с "Локомотивом" (0:0) поднялся на первую строчку в турнирной таблице.

В активе "быков" и сине-бело-голубых по 39 баллов, но "Краснодар" выше по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров РПЛ столичный "Спартак", у которого 37 очков.

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