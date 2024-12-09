Ранее 36-летний нападающий заявил, что комментаторы не должны давать свою оценку в игровых моментах, для этого, по его словам, должен быть эксперт, ранее занимавшийся футболом.
- Он сказал правду, и я с ним согласен, что не может комментатор быть максималистом, то есть давать оценку. Я говорю только про комментаторов. Все остальное на его совести. У нас свобода слова, пусть говорит что хочет. Это его рейтинг. Есть много людей, которые относятся к нему без симпатии, есть те, кто на его стороне. Но что касается комментаторов, замечания Артема верны, и к нему надо прислушаться, - цитирует Орлова "Матч ТВ".
Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ провел за "Акрон" 10 матчей, в которых трижды поразил ворота соперников и сделал три результативные передачи на партнеров. Контракт форварда с тольяттинской командой рассчитан до 30 июня 2025 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в два миллиона евро.
Напомним, "Акрон" на прошлой неделе в гостях победил "Зенит" в 18-м туре РПЛ, автором победного гола стал Дзюба. Клуб из Тольятти ушел на зимнюю паузу, находясь на девятой строчке в таблице с 22 набранными очками.
Орлов - о словах Дзюбы про комментаторов: я с ним согласен, он сказал правду
Комментатор Геннадий Орлов высказался о словах форварда "Акрона" Артема Дзюбы относительно российских комментаторов.
Фото: ФК "Акрон"