"Мне звонил один европейский агент, который сказал, что "Фиорентина" изучает возможность. Я ответил ему, что сейчас сделать переход практически невозможно. А "Локомотив" точно не планирует сейчас расставаться. Договорились, что будем на связи", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Алексей Батраков принял участие в 17-ти матчах "Локомотива" в первой части сезона РПЛ. В активе 19-летнего полузащитника 10 голов и 6 результативных передач. Батраков является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "железнодорожников" в чемпионате. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны английского "Манчестер Сити".
"Фиорентина" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии после 14-ти туров. В активе клуба из Флоренции 31 очко, а отставание от лидирующей "Аталанты" составляет 3 очка.
"Фиорентина" заинтересована в трансфере полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова
Владимир Кузьмичев, представитель хавбека "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал об интересе к футболисту из Европы.
Фото: официальный сайт "Локомотива"