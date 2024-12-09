Вингер столичной "Родины" Александр Юшин привлек внимание ряда российских клубов. Как сообщает Metaratings, интерес к 29-летнему футболисту проявляет московское "Торпедо" и несколько клубов РПЛ. По данным источника, в контракте Юшина с "Родиной" прописана сумма отступных, которую могут активировать заинтересованные клубы.
Александр Юшин является воспитанником московского "Спартака". За "Родину" он выступает с февраля 2024-го года. В текущем сезоне на счету футболиста 8 голов и 2 результативные передачи в 19-ти матчах Первой лиги. Вместе с хорватским форвардом "Урала" Мартином Секуличем он возглавляет гонку бомбардиров.
"Родина" занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги с 24-мя очками в 21-м матче и находится в 5-ти очках от зоны вылета. Московское "Торпедо" занимает 2-е место с 43-мя очками. Отрыв от идущего третьим "Сочи" составляет 6 очков.
Metaratings: клубы РПЛ и "Торпедо" заинтересованы в трансфере лучшего бомбардира Первой лиги Юшина
Вингер "Родины" Александр Юшин может сменить команду в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Родины"