"Спартак" при Романцеве был сбалансированной командой международного класса. Возьмите хотя бы одного Онопко. Разве такие игроки сейчас есть? Таких сейчас нет. У Романцева были более качественные игроки, чем у Станковича", - приводит слова Сёмина Metaratings.
Олег Романцев занимал пост главного тренера московского "Спартака" в 1989-1995 гг. и в 1997-2003 гг. Под его руководством красно-белые 9 раз выигрывали чемпионат страны (1 раз - СССР и 8 раз - России), 4 раза становились обладателями национального Кубка (1 раз СССР и 3 раза - России).
Деян Станкович возглавил "Спартак" в мае 2024 года. После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 москвичи с 37-ю очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.
"Разве такие игроки, как Онопко, сейчас есть?" Сёмин сравнил "Спартак" при Романцеве и при Станковиче
Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин сравнил между собой московский "Спартак" времён Олега Романцева и Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"