"Турнирная таблица говорит сама за себя. В ЦСКА есть всё для того, чтобы команда занимала более высокое место. Оборона ЦСКА – одна из лучших в нашем чемпионате. С другой стороны, "армейцам" не хватает игроков в атаке, которые завершали моменты. Если тренер сможет сбалансировать состав и найти какие-то новые модели игры, тогда они будут бороться за более высокие места. Сегодня ЦСКА слабее своих основных конкурентов. Этот клуб занимает своё место в турнирной таблице", – приводит слова Сёмина Metaratings.
Московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича, который возглавил команду в июне 2024 года, в 18 матчах Российской Премьер-Лиги одержал 9 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений (разница мячей составила 28:14).
Тем самым, "армейцы" набрали 31 очко, которое позволяет на данный момент располагаться на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет 8 очков, а от "Спартака, который занимает третье место, - 6 очков. При этом отрыв от ближайших преследователей - "Ростова" и "Рубина" - составляет 5 очков.
Сёмин: ЦСКА занимает своё место в турнирной таблице
Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России высказался о выступлении московского ЦСКА в первой части текущего сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА