- "Спартак" поменялся в лучшую сторону. Он выигрывает, набирает очки, смотрится лучше своих конкурентов. Так что сейчас "Спартак" - молодец, двигается в правильном направлении. Но ещё раз: неважно, как начнёшь, важно, как закончишь. Так что ещё посмотрим на эту команду в конце сезона, тогда и будем делать выводы. ...Сами понимаете, "Спартак" может выдать такую серию, а потом куда-то пропасть. Ещё непонятно, как на команде отразится трансферное окно и отпуск. И как Станкович проведёт межсезонье, - передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.
46-летний сербский главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович возглавил красно-белых в июне 2024 года. По итогам осенней части сезона-2024/2025 столичный клуб набрал 37 очков в 18 матчах и занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место. При этом "Спартак" сохраняет в чемпионате России действующую победную серию, которая составляет после 18 тура 6 матчей.
Последнее на данный момент поражение красно-белых в РПЛ состоялось 19 октября в домашней встрече 12 тура с "Краснодаром" (0:3). В Кубке России "Спартак" в ноябре дважды уступил "Ростову" (0:1 дома, 1:2 на выезде) в рамках 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), и выбыл в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов).
Канчельскис: "Спартак" поменялся в лучшую сторону. Но ещё непонятно, как Станкович проведёт межсезонье
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал текущее состояние и перспективы московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"