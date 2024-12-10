Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
20:45
СелтикНе начат
Жирона
20:45
ЛиверпульНе начат
Брюгге
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Брест
23:00
ПСВНе начат
Шахтер
23:00
БаварияНе начат
Аталанта
23:00
Реал МадридНе начат
Байер
23:00
ИнтерНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Астон ВиллаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
ПСЖНе начат

Дуарте отреагировал на просьбу сравнить нынешнего тренера "Спартака" Станковича и бывшего Абаскаля

Парагвайский центральный защитник "Спартака" Алексис Дуарте высказался о Гильермо Абаскале и Деяне Станковиче - бывшем и нынешнем главных тренерах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Могу ли сравнить Абаскаля и Станковича как тренеров и людей? Каждый тренер по-своему уникален. Кто более эмоциональный? Оба в равной степени. Часто ли со мной общается Деян? Постоянно. С ним можно поговорить на любые темы, не только о футболе. Но и профессиональные нюансы он тоже подробно объясняет, - приводит слова Дуарте "Чемпионат".

35-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июня 2022 года по апрель 2024 года, под его руководством красно-белые стали бронзовыми призёрами чемпионата России в сезоне-2022/2023.

46-летний сербский главный тренер "Спартака" Деян Станкович занял эту должность в июне 2024 года, под его руководством москвичи набрали 37 очков в 18 матчах Российской премьер-лиги и занимают в турнирной таблице третье место, отставая на два очка от "Краснодара" и "Зенита".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится