- Могу ли сравнить Абаскаля и Станковича как тренеров и людей? Каждый тренер по-своему уникален. Кто более эмоциональный? Оба в равной степени. Часто ли со мной общается Деян? Постоянно. С ним можно поговорить на любые темы, не только о футболе. Но и профессиональные нюансы он тоже подробно объясняет, - приводит слова Дуарте "Чемпионат".
35-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июня 2022 года по апрель 2024 года, под его руководством красно-белые стали бронзовыми призёрами чемпионата России в сезоне-2022/2023.
46-летний сербский главный тренер "Спартака" Деян Станкович занял эту должность в июне 2024 года, под его руководством москвичи набрали 37 очков в 18 матчах Российской премьер-лиги и занимают в турнирной таблице третье место, отставая на два очка от "Краснодара" и "Зенита".
Дуарте отреагировал на просьбу сравнить нынешнего тренера "Спартака" Станковича и бывшего Абаскаля
Парагвайский центральный защитник "Спартака" Алексис Дуарте высказался о Гильермо Абаскале и Деяне Станковиче - бывшем и нынешнем главных тренерах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"