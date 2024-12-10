"Пока планов нет, предложений — тоже. Да и желания возвращаться в футбол нет. Сейчас даже не слежу, поднадоело", - цитирует Обухова "Чемпионат".
В прошлом сезоне Владимир Обухов провел за "Оренбург" во всех турнирах 22 матча и отметился 5-ю забитыми мячами. Ранее нападающий выступал за "Спартак", "Кубань", "Тамбов", "Мордовию", "Ростов" и московское "Торпедо". В феврале 2025 года форварду исполнится 33 года.
Ранее агент футболиста заявлял, что игрок будет рассматривать предложения только от московских команд.
Обухов: желания возвращаться в футбол нет - поднадоело
Экс-игрок "Оренбурга" Владимир Обухов заявил, что не хочет возвращаться в футбол.
Фото: ФК "Оренбург"