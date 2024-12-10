"Оренбург" полностью провалил этот сезон — у них мало шансов, чтобы не вылететь из РПЛ. Если брать результаты, назначение Слишковича можно считать провальным. В клубе надеялись, что он вытянет, но он проиграл слишком много матчей. Он неудачно влился в команду", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками. Оренбуржцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Напомним, что в октябре руководство оренбуржцев отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию. Новым главным тренером команды стал Владимир Слишкович, который в прошлом сезоне исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке". Ранее босниец не имел опыта работы главным тренером.
Колыванов: "Оренбург" полностью провалил этот сезон - у них мало шансов, чтобы не вылететь из РПЛ
Российский специалист Игорь Колыванов высказался о результатах "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"