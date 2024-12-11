"В этом году вообще без всякой конкуренции номер один — это Кирилл Левников. Я не знаю, кто номер два или номер три, а лучший однозначно Левников. Он настолько выделяется. Даже не вспомнить больших ошибок у него. Он судит топовые матчи и практически нет брака у него. Это великолепный показатель. Он вышел на новый, космический уровень. Кирилл очень надежен, ему можно доверить любой матч", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Кириллу Левникову 40 лет, является уроженцем Санкт-Петербурга. В 2002-2010 гг. выступал за любительские футбольные клубы, играя на позиции защитника. Начиная с сезона-2013/14 Левников получает назначения для обслуживания матчей Российской Премьер-Лиги. В 2016 году рефери получил лицензию судьи ФИФА.
В текущем сезоне Левников 13 раз становился главным арбитром матчей РПЛ (например, таких как ЦСКА - "Локомотив", "Спартак" - "Краснодар", "Спартак" - "Локомотив"). Всего судья за 13 игр показал 59 желтых и 5 красных карточек.
Лапочкин: Кирилл Левников - однозначно лучший арбитр этого года. Он вышел на космический уровень
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился своим мнением, кто в первой части сезона-2024/25 стал лучшей судьей.
Фото: РФС