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Песьяков: "Крылья Советов" занимают не свое место в турнирной таблице

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков высказался о положении самарской команды в турнирной таблице.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Доволен ли я результатами "Крыльев"? Нет, конечно. Никто не доволен в команде, все понимают, что занимаем не свое место. Опять же, если покопаться, то, может быть, по делу. Трансферы, которые у нас происходили, были уже по ходу сезона, - цитирует голкипера "Крыльев Советов" "РБ Спорт".

"Крылья Советов" в 18-ти турах РПЛ одержали пять побед и потерпели 10 поражений, еще три матча завершились вничью. Самарский клуб располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

После зимней паузы "Крылья Советов" в гостях сыграют против лидера чемпионата "Краснодара", матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.

35-летний Песьяков, выступающий за "Крылья" с лета 2024 года, провел в нынешнем сезоне семь матчей, в которых пропустил девять голов. В трех поединках вратарь смог сохранить свои ворота "сухими".

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