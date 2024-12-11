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Камоцци: "Зениту" повезет, если Хлусевич перейдет к ним

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном переходе Даниила Хлусевича в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
"Хлусевич – отличный футболист, "Зениту" повезет, если он перейдет к ним. А для "Спартака" это очень плохие новости. Его уход станет потерей", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич может перейти в московское "Динамо" или петербургский "Зенит".

В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт Хлусевича с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

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