"Спартаку" этот перерыв сейчас ни к чему. Еще на три-четыре тура у них этого запала бы хватило. Это проблема будет для "Спартака", снова набрать тот же ход на старте весенней части сезона. Опять он будет кувыркаться", - цитирует Билялетдинова "Татар-информ".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. Красно-белые одержали победу в шести матчах чемпионата России кряду. "Спартак" сыграет с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Билялетдинов: "Спартак" весной опять будет кувыркаться
Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о результатах московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"