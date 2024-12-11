- Итог первой части сезона? Очень сложно сейчас говорить об этом. Нам все время приходилось бороться против судей, кажется, они были против нас. Но наше дело не смотреть на эти вещи, а просто идти к общей цели команды.
По итогам первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Краснодар" набрал 39 очков. Команда ушла на зимний перерыв в качестве лидера чемпионата. "Быки" опережают "Зенит", находящийся на второй строчке в турнирной таблице, благодаря дополнительным показателям.
Напомним, на финише осенней части сезона безвыигрышная серия "Краснодара" составила пять матчей. На этом отрезке подопечные Мурада Мусаева четыре раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Источник: "РБ Спорт"
Кордоба: "Краснодару" все время приходилось бороться против судей
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба подвел итоги первой части сезона в России.
Фото: ФК "Краснодар"