По информации источника, сроки возможного трансфера крайнего левого защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Севилью" зависят от аренды испанцами игрока "Брайтона" Валентина Барко.
Сообщается, что англичане могут активировать опцию досрочного возвращения 20-летнего аргентинца зимой. В таком случае севильцы сделают предложение российскому клубу уже в это зимнее трансферное окно. Если этого не произойдет, испанцы вернутся к трансферу Тикнизяна летом.
Нынешний контракт футболиста сборной Армении с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Источник: трансфер Тикнизяна в "Севилью" зависит от арендованного защитника "Брайтона"
Стало известно, от чего зависит возможный переезд защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в Испанию.
Фото: ФК "Локомотив"