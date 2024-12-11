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Источник: трансфер Тикнизяна в "Севилью" зависит от арендованного защитника "Брайтона"

Стало известно, от чего зависит возможный переезд защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в Испанию.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, сроки возможного трансфера крайнего левого защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Севилью" зависят от аренды испанцами игрока "Брайтона" Валентина Барко.

Сообщается, что англичане могут активировать опцию досрочного возвращения 20-летнего аргентинца зимой. В таком случае севильцы сделают предложение российскому клубу уже в это зимнее трансферное окно. Если этого не произойдет, испанцы вернутся к трансферу Тикнизяна летом.

Нынешний контракт футболиста сборной Армении с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

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