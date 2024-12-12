- Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения. Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену, - передает слова колумбийца "СЭ".
Напомним, сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. В общей сложности 31-летний форвард провел за "быков" 103 матча во всех турнирах, забил 53 гола и сделал 25 ассистов на партнеров. Контракт колумбийца с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2027 года. Трансферная стоимость Кордобы оценивается порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро.
В этом сезоне Кордоба принял участие в 14-ти матчах, восемь раз поразил ворота соперников и сделал пять голевых передач. "Краснодар" с 39 баллами в активе лидирует в РПЛ.
Кордоба: несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба заявил, что считает несправедливым отстранение сборной России и российских клубов от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Фото: Официальный сайт РПЛ