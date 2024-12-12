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Орлов: Клаудиньо превратился в среднего игрока

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
- Что произошло с Клаудиньо? Он же перестал быть тем Клаудиньо, каким мы его знали. Превратился в среднего игрока, который теперь даже в состав не попадает с первой минуты. Это значит, что футболисты запускают сами себя, - цитирует Орлова "Чемпионат".

27-летний Клаудиньо выступает за петербургский клуб с августа 2021 года. Всего атакующий футболист провел за "Зенит" 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу. Контракт бразильца с "Зенитом" рассчитан до июня 2028 года.

В этом сезоне РПЛ Клаудиньо выходил на поле в 16-ти матчах, но не смог забить. В его активе пять результативных передач на партнеров. "Зенит" с 39 баллами в активе располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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