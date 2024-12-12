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Кордоба - об отставке Ивича из "Краснодара": для нас это стало сюрпризом

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался об увольнении из клуба Владимира Ивича в марте этого года.
Фото: ФК "Краснодар"
- Конечно, это стало для нас сюрпризом. Но было всего два варианта: все бросить и упасть или продолжить бороться за чемпионство. Мы выбрали второе, - цитирует колумбийского форварда "СЭ".

Напомним, об отставке Ивича было объявлено по ходу прошлого сезона. После сербского специалиста главным тренером "быков" стал Мурад Мусаев. "Краснодар" в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице, чемпионом России стал петербургский "Зенит".

В текущем сезоне "Краснодар" набрал 39 очков, клуб ушел на зимнюю паузу, находясь на первом месте в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ "Краснодар" на своем поле примет "Крылья Советов", матч пройдет в начале марта.

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