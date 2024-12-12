Кордоба - об отставке Ивича из "Краснодара": для нас это стало сюрпризом

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался об увольнении из клуба Владимира Ивича в марте этого года.

Фото: ФК "Краснодар"





Напомним, об отставке Ивича было объявлено по ходу прошлого сезона. После сербского специалиста главным тренером "быков" стал Мурад Мусаев. "



В текущем сезоне "Краснодар" набрал 39 очков, клуб ушел на зимнюю паузу, находясь на первом месте в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ "Краснодар" на своем поле примет "Крылья Советов", матч пройдет в начале марта. - Конечно, это стало для нас сюрпризом. Но было всего два варианта: все бросить и упасть или продолжить бороться за чемпионство. Мы выбрали второе, - цитирует колумбийского форварда "СЭ" Напомним, об отставке Ивича было объявлено по ходу прошлого сезона. После сербского специалиста главным тренером "быков" стал Мурад Мусаев. " Краснодар " в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице, чемпионом России стал петербургский " Зенит ".В текущем сезоне "Краснодар" набрал 39 очков, клуб ушел на зимнюю паузу, находясь на первом месте в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ "Краснодар" на своем поле примет "Крылья Советов", матч пройдет в начале марта.