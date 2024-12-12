- Хорхе начал сезон не так здорово, но завершил год на очень хорошем уровне. Он лишний раз доказал то, что все уже знают, - он отличается от других футболистов, - цитирует Пабло Боселли "РБ Спорт".
Карраскаль выступает за "Динамо" с лета 2023 года, перейдя из ЦСКА за семь миллионов евро. В общей сложности колумбиец провел за "Динамо" 50 матчей, в которых забил пять голов и сделал 10 ассистов на партнеров.
В этом сезоне 26-летний Карраскаль выходил на поле в 21 матче во всех турнирах, записал на свой счет четыре гола и трижды ассистировал партнерам. "Динамо" с 35 очками располагается на четвертом месте в РПЛ.
Агент Карраскаля оценил игру футболиста "Динамо" в первой части сезона
Агент полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля высказался об игре своего клиента в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"