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Широков: есть желание вернуться к работе. Рассмотрю любое предложение

Экс-гендиректор "Леон Сатурна" Роман Широков рассказал, что ему пока не поступало предложений о работе.
Фото: ФК "Леон Сатурн"
"Безусловно, есть желание вернуться к работе. Я открыт для предложений. Рассмотрю любое, но пока предложений не поступало", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что Роман Широков ушел с поста генерального директора подмосковного футбольного клуба "Леон Сатурн".

Летом 2016 года Широков, которому на тот момент было 43 года, объявил о завершении своей профессиональной карьеры игрока. Последним клубом в его карьере стал московский ЦСКА.

После завершения карьеры он занимал должность спортивного директора в столичном "Динамо", но в 2019 году покинул эту должность.

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