Широков: есть желание вернуться к работе. Рассмотрю любое предложение

Экс-гендиректор "Леон Сатурна" Роман Широков рассказал, что ему пока не поступало предложений о работе.

Фото: ФК "Леон Сатурн"





Напомним, ранее сообщалось, что Роман Широков ушел с поста генерального директора подмосковного футбольного клуба "Леон Сатурн".



Летом 2016 года Широков, которому на тот момент было 43 года, объявил о завершении своей профессиональной карьеры игрока. Последним клубом в его карьере стал московский



После завершения карьеры он занимал должность спортивного директора в столичном " "Безусловно, есть желание вернуться к работе. Я открыт для предложений. Рассмотрю любое, но пока предложений не поступало", - цитирует Широкова "Чемпионат" Напомним, ранее сообщалось, что Роман Широков ушел с поста генерального директора подмосковного футбольного клуба "Леон Сатурн".Летом 2016 года Широков, которому на тот момент было 43 года, объявил о завершении своей профессиональной карьеры игрока. Последним клубом в его карьере стал московский ЦСКА После завершения карьеры он занимал должность спортивного директора в столичном " Динамо ", но в 2019 году покинул эту должность.