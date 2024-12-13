"Я уважаю "Спартак" как клуб. Уважаю игроков и тренера этой команды. И, повторюсь, благодарю их за интерес ко мне. Но история со "Спартаком" для меня закрыта, надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни", - приводит слова Кордобы "Известия".
По информации СМИ, московский "Спартак" в сентябре 2024 года был готов купить у футбольного клуба "Краснодар" колумбийского нападающего Джону Кордобу. Оба клуба якобы были согласны на совершение трансфера, но в конечном счёте от перехода отказался сам форвард. А в ноябре 31-летний футболист продлил с "быками" контракт до конца сезона-2026/27 с возможностью продления его срока на ещё один год.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джона Кордобы в 14 млн евро. В текущем сезоне он за 18 матчей забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Кордоба: история со "Спартаком" для меня закрыта
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал ситуацию с его возможным переходом в сентябре 2024 года в московский "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"