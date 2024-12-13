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Полузащитник "Рубина" Чуни - о своей фамилии: в Италии и Германии произносят Куни

Полузащитник "Рубина" Марвин Чуни рассказал о произношении своей фамилии.
Фото: ФК "Рубин"
"В Албании говорят Чуни, а в Италии и Германии – Куни. Но вообще правильнее говорить Чуни", - цитирует Чуни Metaratings.

Марвин Чуни перешел в казанский "Рубин" из итальянского "Фрозиноне" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро и подписал контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.

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